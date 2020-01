Descenders è in arrivo in edizione fisica su PS4 e Switch

Sold Out annuncia oggi la sua partnership con No More Robots per la pubblicazione in edizione fisica del downhill biking game estremo Descenders su Nintendo Switch e PlayStation 4, in arrivo anche in digitale questa Primavera.

Dagli sviluppatori di Action Henk, Descenders è un downhill freeride estremo per l’era moderna, con mondi generati proceduralmente dove gli errori hanno conseguenze reali.

Descenders sarà disponibile nella Primavera 2020 in edizione fisica e digitale su PlayStation 4 e Nintendo Switch.