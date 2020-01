Oddworld: Stranger's Wrath HD è disponibile su Switch

Microids e Oddworld Inhabitants hanno annunciato la disponibilità su Nintendo Switch di Oddworld: Stranger’s Wrath HD, versione rimasterizzata dello spin-off action di questa celebre saga.

La versione in alta definizione per Nintendo Switch, così come il gioco originale, mischia i generi shooter, platform e puzzle in un ibrido che offre al giocatore la possibilità di passare dall’azione in prima persona all’esplorazione in terza persona. Oltre ai miglioramenti grafici e delle performance Oddworld: Stranger’s Wrath HD offre un audio totalmente potenziato e una grafica full 1080 HD a 60 fps, un controllo giroscopico preciso e un tempi di caricamento più rapidi.

Il gioco è attualmente disponibile solo in versione digitale sull’eShop, tuttavia Microids produrrà anche le versioni fisiche in edizione standard e limitata, che saranno disponibili nei negozi più avanti nel corso dell’anno.