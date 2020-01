Resident Evil 3: ecco la Collector's Edition europea

Dopo aver mostrato la Collector’s Edition di Resident Evil 3 per i giocatori nordamericani, Capcom ha svelato anche l’edizione speciale in arrivo in Europa.

La Collector’s Edition include questi contenuti:

una copia fisica del videogioco;

una statuetta in alta qualità di Jill Valentine;

un artbook;

un poster raffigurante la mappa di Raccoon City;

due dischi contenenti la colonna sonora di Resident Evil 3.

Segnaliamo che questa edizione è già prenotabile presso i principali rivenditori autorizzati e sarà disponibile dal 3 aprile prossimo, data in cui Resident Evil 3 approderà su PC, PS4 e Xbox One.