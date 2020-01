Annunciata la data di uscita di Wasteland Remastered per PC e Xbox One

InXile Entertainment ha annunciato la data di uscita di Wasteland Remastered, versione rimasterizzata del gioco di ruolo che ha ispirato la saga di Fallout e molti altri videogiochi post-apocalittici.

Lo studio guidato da Brian Fargo ha fatto sapere che la versione riveduta e corretta di quest’opera vedrà la luce su PC e Xbox One a partire dal prossimo 25 febbraio, ricordando anche che il gioco sarà incluso già dal lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass di Microsoft.

Infine sono stati diffuse due immagini che mettono a confronto il videogioco originale classe 1988 con l’edizione rimasterizzata in uscita ben trentadue anni più tardi. Prima di chiudere segnaliamo che Wasteland Remastered è stato sviluppato in collaborazione con Krome Studios, gli autori di Ty the Tasmanian Tiger.

