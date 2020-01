Kingdom Hearts: Project Xehanort è un nuovo titolo per dispositivi mobile

Come già preannunciato, Square Enix svela oggi Project Xehanort, un nuovo gioco per dispotivi mobile ambientato nell’universo di Kingdom Hearts.

Dall’annuncio su Twitter il gioco viene descritto come una nuova esperienza nel mondo di Kingdom Hearts. Non ci sono altri dettagli al momento, ma dalla breve descrizione e dallo screen presente sul sito teaser del gioco, la storia pare coinvolgerà la versione giovane di Xehanort e la sua discesa verso l’oscurità.

Project Xehanort sarà disponibile in primavera su iOS, Android e dispositivi Amazon. Il gioco presenterà acquisti in-app.

