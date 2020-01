Street Fighter V: Champion Edition non uscirà su Switch

In seguito alle indiscrezioni circolate nella giornata di ieri circa la possibilità che Street Fighter V: Champion Edition possa uscire anche su Switch, rumor alimentati da un tweet pubblicitario inviato da EB Games Canada, Capcom ha voluto smentire categoricamente l’arrivo del picchiaduro sulla console Nintendo.

Yoshinori Ono, il producer della serie, ha dichiarato di non sapere di aver sviluppato una versione di Street Fighter V per la console ibrida della Casa di Kyoto. In seguito anche il rivenditore canadese ha ammesso l’errore, spiegando che il cinguettio avrebbe dovuto pubblicizzare la versione PS4 del gioco e non l’inesistente edizione per Switch.

