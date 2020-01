Doom Eternal: gli oggetti cosmetici saranno sbloccabili giocando

Gli oggetti cosmetici in Doom Eternal potranno essere sbloccati attraverso punti esperienza e non dovranno essere acquistati attraverso mcrotransazioni, così ha riferito il creative director del gioco, Hugo Martin.

Martin ha riferito in un commento su Facebook che Doom Eternal non avrà nessuno store digitale e gli oggetti cosmetici serviranno per l’appunto solo per abbellire il proprio personaggio, senza vantaggi extra.

“Eternal sarà un gioco da 60 dollari, non è un gioco free-to-play o un titolo mobile – vi daremo un’esperienza completa senza ulteriori acquisti in-game. Sbloccare le skin con i punti esperinza farà parte del gioco, ma sarà puramente facoltativo,” ha spiegato Martin. ” È tutto gratuito.”

Se quindi qualcuno era scettico al riguardo ora non vi sono più dubbi, Doom Eternal sarà un’esperienza completa su tutti i fronti.

Ricordiamo che Doom Eternal uscirà per PC, Xbox One e PS4 il 20 marzo 2020. Il titolo uscirà su Switch poco dopo.

Fonte