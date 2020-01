Google Stadia Pro: ecco i giochi di febbraio riservati agli abbonati

Presto gli abbonati al servizio Google Stadia Pro potranno mettere le mani su altri due giochi, i quali saranno disponibili nel corso del mese di febbraio senza alcun costo aggiuntivo.

Il colosso di Mountain View ha difatti reso noto che dal 1 febbraio sarà possibile riscattare Metro Exodus, lo sparatutto post-apocalittico sviluppato da 4A Games, e GYLT, avventura horror realizzata da Tequila Works in esclusiva per Stadia.

Google precisa che il 31 gennaio gli abbonati avranno l’ultima opportunità di riscattare Samurai Shodown e Rise of the Tomb Raider, dopodiché gli utenti perderanno per sempre la possibilità di ricevere gratuitamente questi titoli offerti nel corso del mese che sta per concludersi. Vi ricordiamo che i giochi offerti grazie all’abbonamento a Google Stadia Pro saranno utilizzabili solo fintanto che la sottoscrizione rimarrà attiva.

