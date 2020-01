Ubisoft ha fatto sapere che oggi sarà disponibile la prima parte dell’evento che introdurrà Terminator nel mondo di Ghost Recon Breakpoint.

Questa prima parte aggiunge una missione narrativa che può essere affrontata sia in solitaria che in cooperativa, con una seconda missione in arrivo il prossimo 1 febbraio quando verrà pubblicata la seconda parte dell’evento. I giocatori potranno quindi affrontare i temibili cyborg T-800 e riscattare così ricompense esclusive a tema.