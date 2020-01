Star Trek Online celebra il suo decimo anniversario con un aggiornamento

Oggi Perfect World Entertainment e Cryptic Studios hanno annunciato che Star Trek Online: Legacy è disponibile su PC e arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 3 marzo. La prossima settimana, il MMORPG free-to-play spaziale festeggerà dieci anni trascorsi a esplorare ed espandere l’iconico universo di Star Trek . Per celebrare questo storico traguardo, il team di sviluppo Cryptic Studios sta per pubblicare alcuni nuovi contenuti su licenza ViacomCBS Consumer Products, che rendono omaggio a varie serie di Star Trek e a una saga che ci accompagna da oltre 50 anni.

Tutto inizia con due nuovi episodi in evidenza, che vedono la partecipazione straordinaria di Sette di Nove (doppiata da Jeri Ryan) da Star Trek: Voyager e della nuovissima serie Star Trek: Picard in onda su Amazon Prime Video, nonché di Michael Burnham in persona (doppiata da Sonequa Martin-Green), ufficiale della Flotta Stellare di Star Trek: Discovery . Star Trek Online: Legacy introduce anche una nuovissima TFO spaziale ed eventi speciali per l’anniversario che permettono ai giocatori di ottenere il nuovo Battlecruiser Khitomer Alliance.

Star Trek Online: Legacy rende omaggio a tutte le diverse serie di Star Trek comparse nel gioco nell’ultimo decennio. In onore dell’episodio “Sfida all’ultimo sangue” della terza stagione della Serie classica , le nuove missioni del gioco mettono alla prova la moralità dei migliori rappresentanti della galassia. Nell’episodio originale, il capitano Kirk e Spock si imbattono negli onnipotenti Excalbiani, che li sottopongono a un esperimento per capire la differenza tra il bene e il male, resuscitando i più grandi eroi e criminali della storia. I due nuovi episodi in evidenza di Legacy riportano i giocatori sul pianeta Excalbia per affrontare una prova simile. I capitani dovranno fronteggiare nemici iconici che arrivano direttamente dagli aggiornamenti più popolari, schierandosi al fianco di alcuni tra i rappresentanti più illustri della Flotta Stellare, che incarnano la personificazione del bene. Tra questi ci sono l’ex drone Borg, nonché membro dell’equipaggio della U.S.S. Voyager, Sette (doppiata da Jeri Ryan), dalla nuovissima serie Star Trek: Picard, che ha fatto il suo attesissimo debutto a livello internazionale su Amazon Prime Video in più di 200 paesi. I giocatori faranno anche affidamento sul geniale comandante della Flotta Stellare Michael Burnham (doppiata da Sonequa Martin-Green), dalla popolare serie Star Trek: Discovery.

Lanciato originariamente a febbraio 2010, Star Trek Online è ufficialmente una delle serie più longeve di Star Trek nella storia del marchio e offre 183 episodi, oltre 50 code (ora note come Task Force Operation), quattro espansioni importanti e 18 intere stagioni di contenuti giocabili. Nel corso degli ultimi dieci anni, il gioco ha esplorato alcune tra le serie più amate di Star Trek , tra cui La serie classica, Voyager, Enterprise, Deep Space Nine e The Next Generation. Star Trek Online ha anche ospitato dozzine di membri originali del cast nel gioco, tra cui Leonard Nimoy (Spock), LeVar Burton (Geordi LaForge), Michael Dorn (Worf), Denise Crosby (Tasha Yar), Armin Shimerman (Quark), René Auberjonois (Odo), Mary Wiseman (Tilly), Anthony Rapp (Stamets) e molti altri.

Star Trek Online è un MMO free-to-play che permette ai giocatori di esplorare l’universo di Star Trek dall’interno. Per scaricarlo e giocare gratis su PC, PlayStation®4 e Xbox One basta visitare il sito playstartrekonline.com.