Helheim Hassle è il nuovo titolo dagli autori di Manual Samuel

Perfectly Paranormal, gli autori di Manual Samuel, hanno annunciato oggi il loro prossimo progetto, Helheim Hassle.

Qui sotto il trailer di annuncio:

Helheim Hassle è un metroidvania focalizzato sulla narrazione mescolato ad elementi platform ed enigmi da risolvere. Nel gioco vestiamo i panni un giovane vichingo morto in seguito ad un incidente; risorto il ragazzo nota che il suo corpo sta cadendo letteralmente a pezzi, in sostanza staccando le vari parti del corpo saremo in grado di risolvere vari enigmi ambientali assumendo varie forme.

Un gameplay geniale che riprende la stessa atmosfera surreale del suo predecessore, ma arricchisce il tutto con meccaniche di gioco differenti.

Helheim Hassle sarà disponibile su PC nel corso del 2020.

