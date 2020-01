Dirt Rally 2.0 sta per torna dove tutto ha avuto inizio con l’introduzione di Colin McRae: Flat Out Pack.

La serie Colin MacRae Rally di Codemasters è nata nel 1998 ed è poi diventata Dirt nel 2007. Il pacchetto Flat Out riporta alla luce la carriera di McRae con 40 nuovi scenari e l’introduzione dell’iconica Subaru Impreza S4 Rally. Verranno implementati anche 12 nuovi percorsi.

Il Flat Out Pack arriverà il 24 marzo in Dirt Rally 2.0 e sarà gratuito per tutti i possessori del Season Pass.

Fonte