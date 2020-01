Dying Light Bad Blood è ora gratuito per tutti i possessori di Dying Light

Lo spin-off battle royale di Dying Light – Bad Blood – è ora gratuito su Steam per tutti i possessori del gioco originale.

Uscito nel 2018, questa è la prima volta che il titolo è gratuito per tutti i possessori di Dying Light. Tutti i giocatori possono ottenere il gioco andando sul sito e iscriversi con un account. In seguito basta collegarsi alla piattaforma su cui si sta giocando Dying Light e si otterrà un codice gratuito del gioco.

Bad Blood è un battle royale insolito: dodici giocatori vengono catapultati su una mappa dove potranno raccogliere armi, distruggere nidi zombie e ottenere campioni di sangue per poi evacuare la zona via elicottero. Ovviamente gli altri giocatori possono uccidersi tra loro nel mentre e rubare i campioni di sangue per assicurarsi una via di fuga. Se siete amanti degli zombie è sicuramente una variante interessante che merita una prova.

Bad Blood e Dying Light sono ora disponibili. Dying Light 2 non ha ancora una data d’uscita.

Fonte