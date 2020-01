Draugen approderà presto su console, ecco la data di uscita

Dopo essere sbarcato su PC lo scorso mese di maggio, Draugen sta per approdare anche su console. Gli sviluppatori hanno confezionato un nuovo trailer che ne annuncia la data di uscita per PS4 e Xbox One.

Questa avventura a tinte noir ambientata in Norvegia metterà i giocatori nei panni di Edward Charles Harden, un americano arrivato nel paese nordico per cercare la sua sorella scomparsa. In Draugen sarà possibile esplorare la piccola cittadina di Graavik alla ricerca di indizi sulla vita della giovane e risolvere così il mistero della sua scomparsa.

Draugen sarà disponibile su PS4 e Xbox One dal prossimo 21 febbraio.