Microsoft Flight Simulator torna a mostrarsi in una carrellata di video

Asobo Studio è tornata a mostrare i progressi fatti durante lo sviluppo di Microsoft Flight Simulator attraverso una lunga carrellata di brevi video su diversi aspetti del gioco.

La software house francese ha deciso di illustrare alcuni degli scenari sui quali ci troveremo a volare, da Baltimora alla città di Strasburgo, passando per il lago Tekapo fino ad Aspen, in Colorado. Non mancano poi dei brevi filmati incentrati sui velivoli, tra cui un Diamond DA62 e un Robin DR400.

Insomma, un succoso assaggio di quello che potremo vedere in azione sui nostri PC quando Microsoft Flight Simulator verrà pubblicato nel corso di quest’anno.

