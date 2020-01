Bookbound Brigade arriva oggi su PS4, Switch e PC

Bookbound Brigade, il gioco d’azione platform a scorrimento orizzontale con protagonisti i personaggi della storia e della letteratura sviluppato da Digital Tales e pubblicato da Intragames, è ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC.

Bookbound Brigade, un’avventura popolata dai personaggi più amati sulle pagine dei libri di storia e narrativa, presenta otto eroi giocabili che si muovono come una singola unità: Nikola Tesla, Robin Hood, Dorothy Gale, Sun Wukong, la regina Vittoria, Cassandra e altre figure leggendarie sfoggeranno abilità e caratteristiche uniche, mettendole al servizio dell’intera squadra in un viaggio attraverso cinque mondi tematici.

I giocatori potranno attraversare ambienti ispirati a luoghi del mondo reale e famosi scenari immaginari, tutti pieni di segreti da scoprire e ostacoli da superare. Sarà possibile respingere le forze del male padroneggiando poteri come la temibile carica di Re Artù con la spada Excalibur e lo scudo difensivo Testudo, oppure si potrà optare per la fuga con le ali di Dracula. I giocatori potranno passare da una delle quattro formazioni all’altra per accedere a nuove aree, evitare attacchi nemici e navigare su piattaforme precarie.

Bookbound Brigade presenta più di 50 personaggi non giocabili, tratti dalla storia e da acclamate opere letterarie, svariate missioni secondarie, reliquie perdute da ritrovare come la Gioconda, e boss quali il mostro di Frankenstein o la temibile Medusa.

Bookbound Brigade è ora disponibile su Nintendo eShop, PlayStation Store e Steam a 19,99 euro. Uno speciale pacchetto Steam contenente Bookbound Brigade e la sua colonna sonora originale sarà disponibile per un periodo di tempo limitato, dal lancio del 30 gennaio fino al 29 febbraio.

Se non l’avete ancora letta qui trovate la nostra recensione.