Devil May Cry 3 Special Edition per Switch aggiunge il Weapon Switching

La versione Switch di Devil May Cry 3 Special Edition aggiungerà una nuova funzione denominata “Weapon Switching”, così ha annunciato Capcom.

Come si può intuire dal nome, questa nuova funzione permette di passare al volo da un’arma all’altra durante il combattimento, ma solo due armi a distanza e due armi da mischia. Queste potranno essere impostate come di consueto negli intervalli di missione o attraverso le Divinity Statue.

Nella modalità Free Style, esclusiva per la versione Switch del gioco, sarà possibile swiitchare tutte le armi disponibili nel nostro inventario. Basterà premere i pulsanti ZR per le armi da mischia e ZL per le armi a distanza e passeremo in rassegna tutte le armi. Volendo i giocatori potranno usare anche un apposito menù radiale e selezionare l’arma specifica da impostare su entrambi i pulsanti.

Capcom mostrerà il sistema Weapon Switching durante un live stream su Twitch quest’oggi.

Ricordiamo che questa è la seconda funzione annunciata per la versione Switch di Devil May Cry 3 Special Edition dopo il sistema Style Change. La terza funzione verrà annunciata il 13 febbraio.

DMC 3 per Switch sarà disponibile su Nintendo eShop il 20 febbraio.

Fonte