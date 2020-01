Star Wars Jedi: Fallen Order, vendite superiori alle aspettative di EA

Electronic Arts è estremamente compiaciuta delle vendite fatte registrare da Star Wars Jedi: Fallen Order. Questo perché l’action game di Respawn Entertainment ha già superato le più rosee aspettative del publisher statunitense avendo piazzato ben 8 milioni di copie sin dal lancio.

Vi ricordiamo che EA aveva previsto che il gioco avrebbe venduto dalle 6 alle 8 milioni di unità entro la fine dell’anno fiscale in corso, dunque entro il 31 marzo prossimo; tuttavia questo traguardo è stato raggiunto al 31 dicembre scorso e vi è quindi la concreta possibilità che tale cifra possa aumentare ancora nei prossimi mesi.

È per questo che Electronic Arts ha riveduto al rialzo le previsioni di vendita, fissando l’obiettivo a quota 10 milioni di copie entro la fine dell’anno fiscale. Nel rivedere la previsione, il responsabile finanziario del publisher americano, Blake Jorgensen, ha dichiarato che i risultati ottenuti da Star Wars Jedi: Fallen Order sul versante delle vendite sono estremamente positivi per un action esclusivamente single player.

Ricordate quando la stessa Electronic Arts affermò che questa tipologia di titoli non avesse mercato? Ecco, forse alla luce del raggiungimento di tale traguardo quelle dichiarazioni non sono invecchiate proprio benissimo.

