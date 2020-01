Disintegration: l'open beta parte oggi su tutte le piattaforme

Dopo una sessione riservata ai fortunati in possesso di un invito, l’open beta di Disintegration sta per partire su tutte le piattaforme, dunque su PC, PS4 e Xbox One.

Il test tecnico multiplayer sarà attivo dalle 19:00 del 31 gennaio fino alle 8:59 del 2 febbraio, permettendo così a tutti gli interessati di provare due delle tre modalità multigiocatore che saranno disponibili al lancio del gioco completo.

Il client dell’open beta di Disintegration è il medesimo del test privato, dunque chi ha già partecipato alla sessione precedente non dovrà scaricare nuovamente il gioco, mentre tutti gli altri potranno effettuare il download tramite Steam, PlayStation Store o Xbox Games Store, a seconda della piattaforma di preferenza.