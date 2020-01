One Piece Pirate Warriors 4: Carrot e Jinbe si mostrano in video

Bandai Namco ha pubblicato due nuovi trailer che mostrano in azione Carrot e Jinbe in One Piece: Pirate Warriors 4.

Carrot, membro dell’Inuarashi Musketeer Squad appartenente alla Battlebeast Tribe, è dotata di un’eccellente abilità nel salto, inoltre è in grado di elettrificare i propri avversari paralizzandoli. La sua mossa più letale è la sua trasformazione in Sulong che incrementa notevolmente la sua potenza.

Jinbe, uomo pesce e mastro delle abilità Fish-Man Karate e Fish-Man Jujutsu, è in grado di attaccare a distanza i nemici con potenti proiettili d’acqua, ma anche in caso di attacchi ravvicinati riesce ad avere la meglio con le sue tecniche di arti marziali.

Pirate Warriors 4 sarà disponibile per PS4, Xbox One, Switch e PC dal 27 marzo.

