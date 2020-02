Krome Studios ha annunciato che Ty the Tasmanian Tiger sarà pubblicato per Switch il 31 marzo, con le versioni PS4 e Xbox One in arrivo successivamente.

Qui sotto un video dimostrazione della versione Switch:

Platform nato su GameCube, PlayStation 2 e Xbox, il gioco ha ricevuto una remaster per PC nel 2016. Dopo una campagna Kickstarter terminata con successo, Krome Studios sta per riportare Ty the Tasmanian Tiger su console con texture in alta definizione e supporto per i controlli Switch. Il gioco arriverà su Nintendo eShop dal 31 marzo 2020.

Krome Studios ha riferito che le versioni PlayStation 4 e Xbox One giungeranno in seguito e vanteranno le leaderboard con quella PC, anche se non è chiaro se sarà possibile competere in cross-platform.

