PlayStation Remote Play potrebbe giungere su Nintendo Switch

Il PlayStation Remote Play è una funzione che permette agli utenti Sony di giocare alla propria PlayStation 4 sostanzialmente ovunque, dal proprio smartphone o tablet al proprio PC, ebbene stando ad un questionario pubblicato da PlayStation e postato su Reddit tale funzione potrebbe approdare anche su Nintendo Switch.

Stando all’utente YouRedditHereFirst, PlayStation starebbe esplorando nuove opzioni per espandere i dispositivi compatibili per giocare in remoto, ma non solo, si sta pensando anche alla futura implementazione di titoli PS1 e PS2, alla realizzazione di un nuovo DualShock ideato per giocare in mobilità, ma soprattutto la possibilità di giocare in remoto su ulteriori dispositivi quali Switch, Android TV ed Apple TV.

Se ciò fosse vero sarebbe un sorprendente cambio di politica per casa Nintendo, ma a questo punto nulla è dato per scontato.

Fino ad una conferma ufficiale vi ricordiamo di prendere tutto con le proverbiali pinze.

Fonte