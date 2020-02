Star Wars Battlefront 2 reintroduce Scarif con un nuovo aggiornamento

L’ultimo corposo aggiornamento per Star Wars: Battlefront 2 disponibile da oggi ha reintrodotto nel gioco la mappa di Scarif insieme all’aggiunta di due nuovi membri nel roster degli Eroi, i droidi BB-8 e BB-9E.

BB-8 si unisce alla Resistenza con la sua elevata velocità con cui può sovrastare i nemici caricandoli, oppure può contare sui suoi cavi estensibili o la possibilità di infliggere danni elettrici nel tempo. Dalla parte del lato oscuro abbiamo invece il droide BB-9E che può rivelare i nemici nascosti, supportare i blaster dei propri compagni ed emettere degli impulsi elettrici che respingono e danneggiano i nemici circostanti.

L’aggiornamento Age of Rebellion vede anche il ritorno del pianeta Scarif sia in Co-op che in Supremacy e come nella versione del 2015 apparsa in Star Wars: Battlefront vanta un gameplay incentrato sugli scontri terrestri.

Per tutte le note della patch potete consultare la seguente pagina.

Star Wars: Battlefront 2 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. L’aggiornamento Age of Rebellion è disponibile da oggi gratuitamente per tutti i possessori del gioco.

