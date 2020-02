Insomniac Games potrebbe essere al lavoro su un nuovo Ratchet & Clank

Laddove il pensiero comune potrebbe essere quello che dà l’intera Insomniac Games al lavoro sul sequel di Marvel’s Spider-Man, pare proprio che lo studio recentemente acquisito da Sony sia al lavoro su un nuovo episodio della saga di Ratchet & Clank.

L’indiscrezione nasce dalle affermazioni di Colin Moriarty, ex giornalista di IGN, il quale ha dichiarato in un suo recente podcast che non solo un nuovo Ratchet & Clank sarebbe in sviluppo, ma che questo possa vedere la luce già entro la fine dell’anno in concomitanza con la messa in commercio di PS5. È dunque possibile che la presunta ultima incarnazione di questo franchise, in lavorazione già da diverso tempo, possa essere un titolo di lancio della nuova console PlayStation.

Ribadiamo che si tratta di un rumor, dunque prendete tale informazione con le opportune cautele.

