Children of Morta si aggiorna una nuova modalità e nuovi nemici

Dead Mage e 11 bit studios hanno pubblicato il primo aggiornamento gratuito per Children of Morta per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Intitolato “Shrine of Challenge,” questo aggiornamento introduce l’Hard Mode con danno e salute aumentata dei nemici. I giocatori he sconfigeranno questi potenti nemici guadagneranno un grande ammontare di punti esperienza.

Qui sotto un trailer dedicato:

L’aggiornamento introduce anche due nuovi nemici chiamati Dark Blade e Mech Constructor, inoltre all’interno dei dungeon sarà possibile trovare nuovi 18 oggetti (divisi in reliquie divine, grazie e amuleti), tra cui uno che permette di scagaliare massi contro i nemici ed un altro che li elettrifica con il potere dei fulmini.

L’aggiornamento andrà anche a migliorare il bilanciamento nella modalità Normale e implementerà UI e opzioni HUD aggiornate.

Fonte