Corruption 2029 è il nuovo tattico a turni degli autori di Mutant Year Zero

The Bearded Ladies, il team indipendente autore del recente Mutant Year Zero: Road to Eden, ha svelato Corruption 2029, un nuovo tattico a turni in uscita su PC tra pochissimi giorni.

Ambientato in un futuro non troppo lontano, Corruption 2029 metterà il giocatore al comando di una squadra di soldati armati di tutto punto che dovrà avventurarsi tra le rovine di un’America distopica, cercando di venire a capo della misteriosa corruzione che ha trasformato il paese in una landa contaminata devastata dalla guerra.

Così come giù visto in Mutant Year Zero, anche in questo nuovo progetto sarà presente una buona dose di stealth dal momento che l’approccio diretto non sarà sempre consigliabile per tutte le occasioni.

Per quanto riguarda la data di uscita, questa è praticamente dietro l’angolo: già perché Corruption 2029 sarà disponibile in esclusiva sull’Epic Games Store a partire dal 17 febbraio prossimo, e verrà venduto al prezzo di € 19,99.