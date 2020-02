Space Channel 5 VR per PS4 ha una data di uscita

Gli sviluppatori di Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash hanno confezionato un nuovo trailer con il quale annunciano la data di uscita della versione PS4.

Space Channel 5 VR sarà disponibile in Europa dal prossimo 26 febbraio, permettendo agli interessati di entrare in prima persona nella più famosa emittente televisiva spaziale del venticinquesimo secolo, e affiancare così Ulala e gli altri membri del cast nelle loro bizzarre coreografie.

Da notare che il gioco è previsto anche su PC e Oculus Quest, tuttavia non è stata ancora fornita una data di uscita per queste versioni.