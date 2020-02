Tencent investe in Yager, gli autori di Spec Ops: The Line

Yager, lo studio di sviluppo tedesco celebre soprattutto per aver creato Spec Ops: The Line, ha appena ricevuto un sostanzioso investimento da parte di Tencent.

Il colosso cinese ha investito una cifra non specificata nella compagnia con sede a Berlino per finanziare lo sviluppo di nuovi progetti non ancora annunciati. Timo Ulmann, il CEO di Yager, ha precisato che lo studio teutonico continuerà a mantenere la sua piena indipendenza, ma al contempo permetterà agli sviluppatori di accedere alle enormi risorse messe a disposizione da Tencent.

Yager si unisce quindi al ricco gruppo di studi di sviluppo che hanno avuto accesso ai finanziamenti di Tencent, tra i quali citiamo Blizzard Entertainment, Platinum Games e Ubisoft.

