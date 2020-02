L'acquisizione di Insomniac Games è costata a Sony 229 milioni di dollari

Sul finire della scorsa estate Sony acquisì Insomniac Games, lo studio che ha dato i natali a Marvel’s Spider-Man e alle serie Ratchet & Clanck e Resistance, ma quanto è costato questo acquisto?

Grazie a quanto rivelato dalla stessa compagnia giapponese nell’ultimo report finanziario, l’acquisizione dello studio di sviluppo californiano è costato ben 229 milioni di dollari, pagati in gran parte in contanti. Nel suo bilancio, di conseguenza, Sony ha registrato un avviamento pari a 165 milioni di dollari e l’acquisizione di asset intangibili per un totale di 62 milioni di dollari.

Dopo l’ingresso nella famiglia dei Worldwide Studios, Insomniac Games è diventato il quattordicesimo studio controllato direttamente da Sony Interactive Entertainment.

