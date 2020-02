The Division 2: la prossima espansione ci riporterà a New York?

Mentre Ubisoft si prepara a svelare ufficialmente la prima espansione dell’Anno 2 di The Division 2, in rete sono già spuntate alcune indiscrezioni che danno ormai per certo il ritorno a New York nel prossimo DLC.

A tal proposito, su Reddit leggiamo che l’espansione dovrebbe essere chiamata Warlords of New York, e che questa dovrebbe essere a pagamento, al contrario di quanto avvenuto con i DLC del primo anno di contenuti. Sul versante della trama, questo contenuto aggiuntivo dovrebbe narrare le vicende di Aaron Keener, ex agente della Divisione che ha preso il controllo di Lower Manhattan grazie al supporto di quattro luogotenenti ben addestrati.

Per quanto riguarda i contenuti, Warlords of New York dovrebbe includere una nuova linea di quest narrative, l’incremento del livello massimo fino al cap di 40, una nuova mappa open world della Grande Mela, armi e skill inedite.

Ovviamente prendete quanto appena riportato con le opportune cautele, tenendo a mente che Ubisoft rivelerà i prossimi contenuti di The Division 2 già nella serata di oggi attraverso un evento dedicato che verrà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 20:00.

