Il publisher tinyBuild ha annunciato Mayhem in Single Valley, un nuovo action adventure per PC sviluppato da team indipendente Fluxscopic.

Il gioco ci metterà nei panni di Jack, un teppistello locale che si ritrova per caso nelle vesti di eroe improvvisato nel momento in cui si ritrova al centro di una serie di eventi misteriosi. Il protagonista dovrà quindi fare i conti con una cospirazione su scala globale, strani esperimenti.

Sul versante del gameplay, Mayhem in Single Valley potrà contare su un mix di azione isometrica e risoluzione di enigmi, come da tradizione per questo tipo di action adventure.

Il gioco è ancora sprovvisto di una data di uscita, tuttavia sarà disponibile su Steam nel corso del 2020.