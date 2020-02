The Pokémon Company International e Nintendo hanno rivelato maggiori dettagli su Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX per Nintendo Switch.

Il gioco, la cui uscita è prevista per il 6 marzo 2020, è una rivisitazione dei primi titoli della serie, Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Rossa e Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Blu, rilasciati per la prima volta in Europa nel 2006.

In questo gioco, ambientato in un mondo abitato soltanto da Pokémon, i giocatori dovranno rispondere ad alcune domande per decidere quale Pokémon saranno nel corso della loro avventura. Si risveglieranno nei panni di un Pokémon, quello assegnato in base alle risposte date nel test oppure uno scelto dai giocatori stessi. Nel corso delle loro avventure, incontreranno dei Pokémon che si uniranno alla loro Squadra di Soccorso per aiutare altri Pokémon che si trovano nei guai all’interno di dungeon misteriosi sempre diversi, poiché la loro conformazione cambierà ogni volta.

I giocatori potranno partire alla volta di un dungeon con una squadra composta da un massimo di tre Pokémon e potranno formare più di una squadra. I giocatori dovrebbero formare la propria squadra in base al dungeon che stanno esplorando e ai tipi di Pokémon che vi potrebbero incontrare. I Pokémon che si uniscono alle Squadre di Soccorso del protagonista possono alloggiare nei Campi Base. I giocatori possono anche cambiare il Pokémon designato come leader delle loro squadre.

Come nella serie principale dei videogiochi Pokémon, i Pokémon in Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX possono apprendere fino a quattro mosse, che possono usare per attaccare i propri nemici, guarire la propria squadra dai problemi di stato o apportare altri benefici speciali. Le mosse possono anche avere tipi e raggi differenti, ma i giocatori dovrebbero fare buon uso anche degli strumenti durante le lotte. Proprio come la conformazione dei dungeon, anche i tipi di strumenti e la loro collocazione saranno diversi ogni volta che i giocatori entreranno in un dungeon.

Potrete dare un’occhiatina a Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX grazie alla demo già disponibile gratuitamente per il download sul Nintendo eShop.

Oltre a giocare la parte iniziale dell’avventura, i giocatori potranno anche trasferire i loro progressi nella versione completa del gioco. Allo stesso tempo, i fan potranno anche prenotare Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX dal Nintendo eShop.