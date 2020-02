Pokémon HOME è ora disponibile su Switch, iOS e Android

Oggi The Pokémon Company International ha annunciato che Pokémon HOME, il servizio basato su cloud e pensato come un luogo in cui tutti i Pokémon possono riunirsi, è ora disponibile su Nintendo Switch, sull’App Store e su Google Play.

Pokémon HOME permette agli Allenatori di spostare Pokémon dai giochi delle serie principale collegati, depositarli nei Box Pokémon basati su cloud e spostarli su altri giochi compatibili e collegati. Inoltre, collegando lo stesso account Nintendo a entrambe le versioni di Pokémon HOME (quella per Nintendo Switch e quella per dispositivi mobili), i fan potranno accedere agli stessi Box Pokémon su entrambe le versioni dell’applicazione. La versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch supporta i seguenti giochi: Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!. Sia la versione di Pokémon HOME per Nintendo Switch che quella per dispositivi mobili supportano la connessione con il software per Nintendo 3DS Banca Pokémon.

Per festeggiare l’uscita di Pokémon HOME, la Banca Pokémon e il Pokétrasferitore saranno disponibili gratuitamente da mercoledì 12 febbraio fino a giovedì 12 marzo. Gli Allenatori potranno riunire i Pokémon di svariati videogiochi della serie principale utilizzando la Banca Pokémon e il Pokétrasferitore. Una volta che i loro Pokémon si troveranno nella Banca Pokémon, gli Allenatori potranno trasferirli su Pokémon HOME se hanno acquistato il servizio premium.