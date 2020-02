Resident Evil Resistance: svelate nuove mappe e due nuovi Mastermind

Oggi Capcom ha svelato due nuovi Mastermind e due nuove mappe per Resident Evil Resistance, la modalità multiplayer inclusa nel remake di Resident Evil 3.

Al roster di cattivoni già formato dall’inedito Daniel Fabron e da Annette Birkin tratta da Resident Evil 2, si aggregheranno anche Alex Wesker (Resident Evil Revelations 2) e Ozwell E. Spencer (Resident Evil 5), ognuno con un proprio stile di gioco e un set unico di abilità speciali con cui contrastare i poveri sopravvissuti.

Alex metterà a dura prova i sopravvissuti con le sue trappole e i suoi zombie potenziati, inoltre è in grado di manipolare la mappa per rallentare gli avversari. Quando il gioco comincia a farsi serio, Alex può scatenare la pianta carnivora Yateveo, un’arma biologica stazionaria che può rappresentare un duro ostacolo da superare per i sopravvissuti.

Ozwell, storico antagonista della serie Resident Evil, ama lasciare agli altri il lavoro sporco, tuttavia nel ruolo di Mastermind in Resident Evil Resistance userà un approccio più ravvicinato. Ozwell utilizza la tecnologia dell’Umbrella per tormentare i sopravvissuti, inoltre a differenza degli altri Mastermind anziché invocare armi biologiche come Birkin (G-Birkin) e Fabron (Tyrant) può generare un Campo Disintegrante che danneggia pesantemente i sopravvissuti che mettono piede al suo interno.

Oltre ai nuovi Mastermind, Capcom ha svelato due nuove mappe, il Casino e un parco a tema abbandonato. In calce trovate i nuovi artwork delle due mappe.

In Resident Evil Resistance quattro sopravvissuti dovranno collaborare per trovare una via di fuga entro un tempo limite e contrastare i piani del Mastermind, che al contrario cercherà di braccare ed eliminare i sopravvissuti sfruttando abilità uniche e ostacoli da piazzare all’interno della mappa di turno.

Resident Evil Resistance sarà disponibile all’interno di Resident Evil 3 dal 3 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X e Steam.