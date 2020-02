Need for Speed torna in mano a Criterion Games

Dopo quattro giochi con gli sviluppatori svedesi Ghost Games iniziando nel 2013 con Rivals, la serie Need for Speed è tornata in mano a Criterion Games, i creatori di Burnout.

Come riportato su Games Industry, Ghost Games ha cambiato nome e ha assunto il ruolo di team di supporto ingegneristico per gli altri studi EA. Una fonte vicina a Kotaku riporta che alcuni sviluppatori di Ghost Games Romania sono stati assorbiti da altri studi, mentre il team Ghost Games negli UK si sono uniti alla sede UK di Criterion continuando il proprio lavoro sulla serie Need for Speed.

Con svariati membri di Ghost Games assorbiti dagli altri team, EA è ora in cerca di 30 membri da inserire nella sede di Gothenburg.

I precedenti lavori di Criterion per la serie Need for Speed contano Hot Pursuit pubblicato nel 2010 e Most Wanted del 2012, considerati due tra i migliori titoli della serie. L’ultimo capitolo di Ghost Games è stato Need for Speed: Heat, passato piuttosto inosservato.

Speriamo che questo possa essere un’ottima manovra per rilanciare la serie, incrociamo le dita.

