Warzone è la battle royale di Call of Duty: Modern Warfare?

Di una modalità battle royale per Call of Duty: Modern Warfare si è vociferato a lungo, ma ora forse sia veramente vicini al suo lancio dopo che in rete è spuntata un’immagine promozionale di Warzone, questo il presunto nome della nuova modalità di gioco.

A quanto pare alcuni giocatori sono riusciti a entrare nel menu di questa nuova modalità, scoprendo che dovrebbe essere intitolata Call of Duty: Warzone, e che dovrebbe presentare non solo un tutorial che ne descriva le fondamenta ludiche, ma anche di una funzione per ricercare rapidamente compagni di squadra e lanciarsi subito sui server. Secondo le informazioni estratte dai file di gioco da alcuni dataminer, inoltre, in Warzone dovrebbe essere possibile accettare missioni secondarie come già avviene nella modalità Blackout di Black Ops 4.

Naturalmente stiamo parlando di dettagli non confermati, dunque le informazioni appena riportate potrebbero non essere effettivamente incluse nel prodotto finale. In ogni caso per saperne di più bisognerà attendere l’eventuale annuncio ufficiale da parte di Activision e Infinity Ward.

