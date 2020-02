PlayStation 5: gli alti costi di produzione potrebbero far lievitare il prezzo

A quanto pare Sony si starebbe trovando di fronte a un problema tutt’altro trascurabile che potrebbe incidere negativamente sul prezzo finale per il consumatore di PlayStation 5.

Secondo le indiscrezioni riportate dall’autorevole sito economico Bloomberg, la compagnia giapponese starebbe avendo difficoltà ad approvigionarsi di alcuni componenti essenziali per la produzione della sua prossima console, un problema di scorte che pare abbia fatto lievitare di molto i costi di produzione. Stando alle fonti citate nell’articolo, l’enorme richiesta di memorie DRAM e NAND da parte di produttori di smartphone 5G ha fatto salire a dismisura il costo di tali componenti, di conseguenza il costo di produzione di ogni singola PS5 sarebbe salito a circa 450 dollari lasciando pochissimo spazio di manovra a Sony nella decisione relativa al prezzo da applicare sul mercato.

Per avere un termine di paragone segnaliamo che il costo di produzione di ogni PlayStation 4 nel 2013 era di circa 381 dollari, con un prezzo di vendita al pubblico pari a 399 dollari, e dunque un margine di guadagno davvero risicato. A questo punto Sony potrebbe vendere la console al prezzo di costo, o addirittura in perdita per non perdere il vantaggio acquisito nel corso della generazione che si sta per concludere, ma le stesse fonti affermano che la decisione finale potrebbe essere presa solamente una volta che Microsoft avrà svelato il prezzo di Xbox Series X. In ogni caso difficilmente si ripeterà una situazione simile a quella vista al lancio di PlayStation 3, laddove l’elevatissimo prezzo di vendita di 599 dollari venne considerato unanimemente un errore a dir poco madornale.

