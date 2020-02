Animal Crossing: New Horizons non includerà microtransazioni

Dopo aver fatto preoccupare i fan della serie, Nintendo ha rimosso qualsiasi riferimento che potesse far pensare alla presenza di microtransazioni dal materiale legato ad Animal Crossing: New Horizons.

Lo veniamo a sapere grazie a una nuova classificazione del gioco presso l’ESRB, l’ente statunitense simile al PEGI. Qui leggiamo che il gioco non presenterà acquisti in-game, come inizialmente ipotizzato, dunque lo spettro delle microtransazioni sembra essere ormai scomparso. Appassionati di Tom Nook e compagni, dunque, potete tirare un sospiro di sollievo.

Prima di concludere vi ricordiamo che Animal Crossing: New Horizons sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo 20 marzo.

Condividi con gli amici Inviare