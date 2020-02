Streets of Rage 4: diffuso un video sulla direzione artistica

DotEmu ha diffuso un lungo video interamente dedicato alla direzione artistica di Streets of Rage 4, il picchiaduro a scorrimento in lavorazione presso Lizardcube e Guard Crush Games.

Il filmato ha per protagonisti Ben Fiquet e Julian Nguyen You, rispettivamente art director e background artist, i quali ci spiegano il processo che ha portato alla creazione dei livelli e dei personaggi. Il video mostra come il team sia partito dalle precedenti incarnazioni della serie per creare uno stile grafico che sia in qualche modo nuovo ma comunque familiare.

Streets of Rage 4 sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2020.