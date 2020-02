Biomutant è ancora in lavorazione, la conferma degli sviluppatori

Avrebbe dovuto vedere la luce sul finire dello scorso anno, eppure Biomutant è completamente scomparso dai radar da molti mesi tanto che qualcuno è arrivato a chiedersi se il gioco fosse ancora in sviluppo.

Intervenendo su Twitter, Experiment 101 ha interrotto il silenzio radar per assicurare che questo action RPG post-apocalittico è ancora in lavorazione. Il team spiega che lo sviluppo di un gioco tanto ambizioso è imprevedibile e gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, per questo le informazioni su Biomutant sono state piuttosto scarse nell’ultimo periodo.

In conclusione, lo studio dichiara di non essere ancora pronto ad annunciare una nuova finestra di lancio, dunque è possibile che sia necessario attendere ancora a lungo prima che il gioco possa approdare su PC, PS4 e Xbox One.

