Super Smash Bros. Ultimate: il Fighters Pass 2 sarà l'ultimo

Masahiro Sakurai ha confermato che i sei personaggi aggiuntivi in arrivo in Super Smash Bros. Ultimate con il Fighters Pass Vol. 2 saranno gli ultimi.

Nel numero settimanale della rivista giapponese Famitsu, Masahiro Sakurai ha menzionato che i prossimi sei personaggi ad arrivare con il secondo ed ultimo Fighters Pass sono già stati tutti decisi. Come già riferito diverse volte in passato, i personaggi sono stati scelti tutti da Nintendo e non da Sakurai. Al momento quali personaggi saranno implementati rimane ancora un mistero.

Come per il precedente Fighters Pass ogni personaggio verrà affiancato da un set di BGM e un nuovo stage tematico. Dopo i nuovi personaggi il lavoro di Sakurai su Super Smash Bros. Ultimate sarà ufficialmente concluso.

Super Smash Bros. Ultimate è disponibile su Switch. Il picchiaduro sarà uno dei protagonisti dell’EVO di quest’anno.

Fonte