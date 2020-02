Bandai Namco e Arc System Works hanno pubblicato un gameplay di quattro minuti per Dragon Ball FighterZ dedicato a Kefla, il nuovo personaggio scaricabile in arrivo il 28 febbraio come parte del FighterZ Pass 3.

Qui sotto vi lasciamo al gameplay in questione:

Dragon Ball FighterZ è ora disponibile per PS4, Xbox One, Switch e PC.

