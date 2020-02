PlatinumGames farà un grande annuncio questo fine mese

PlatinumGames si sta preparando per un altro grande annuncio questo mese, andando ad affiancarsi al lancio della campagna di Kickstarter per portare su console moderne The Wonderful 101.

Stando al nuovo numero di Famtsu, proprio sulle pagine della rivista giapponese il team svelerà qualcosa di grosso il 27 febbraio. Non è chiara la natura del prossimo progetto, ma se vogliamo fare qualche ipotesi potrebbe essere un sequel dell’acclamato Nier: Automata, o magari un port di Astral Chain attualmente disponibile solo su Switch.

Nuova remaster? Un nuovo gioco? Un sequel? Un port? Al momento potrebbe tutto o niente, la verità la scopriremo solo il 27 febbraio, quindi non ci resta che attendere.

Ricordiamo che PlatinumGames ha in ballo quattro annunci da svelare, questo è il secondo.

Se ve la siete persa vi segnaliamo che proprio nella giornata di ieri è stato pubblicato il bundle delle versioni remaster di Vanquish e Bayonetta.

Fonte