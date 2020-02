Pearl Abyss ha annunciato che tra pochi giorni sarà disponibile un nuovo aggiornamento di Black Desert che introdurrà il cross-play su console.

Ciò significa che l’utenza Xbox One e quella PS4 potranno finalmente giocare sugli stessi server a partire dal prossimo 4 marzo. Da notare che al momento la compagnia coreana non ha fatto sapere se tale funzionalità includerà anche il PC, ma ovviamente si spera che anche questa piattaforma venga presa in considerazione in uno degli aggiornamenti futuri.