Drew McCoy, co-fondatore di Respawn Entertainment, lascia lo studio

Drew McCoy, uno dei membri fondatori di Respawn Entertainment, ha appena annunciato di aver lasciato la compagnia che ha dato i natali a Titanfall, Apex Legends e Star Wars Jedi: Fallen Order.

Intervenendo su Twitter, McCoy ha spiegato di essere felice di aver trascorso gli ultimi dieci anni all’interno della famiglia di Respawn, tuttavia è arrivato il momento per lui di partire per una nuova avventura. Lo stesso McCoy ha poi precisato di non sapere ancora dove lo porterà il futuro, ma senz’altro non rimarrà a lungo lontano dai videogiochi.

