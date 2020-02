Kingdom Hearts 3: il DLC Re Mind è ora disponibile su Xbox One

Square Enix ha annunciato oggi che gli eroi del Keyblade che non vedono l’ora di continuare il viaggio che hanno iniziato su Kingdom Hearts 3 ora possono riunirsi a Sora e a i suoi amici nel DLC Re Mind, ora disponibile su Xbox One. Inoltre, i membri di Xbox Game Pass che devono ancora vivere le avventure del pluripremiato GdR, possono scaricare Kingdom Hearts 3 come parte del loro abbonamento mensile su https://www.xbox.com/fr-fr/xbox-game-pass a partire da oggi.

Grazie a Re Mind, i giocatori che hanno completato Kingdom Hearts 3 possono scoprire un nuovo episodio giocabile insieme a Sora, che combatterà dal punto di vista dei suoi amici e svelerà nuove verità lungo il cammino.

Il DLC Kingdom Hearts 3 Re Mind include un cast di doppiatori stellare, tra cui Haley Joel Osment (Future Man, The Boys, Il sesto senso) come voce del protagonista Sora, Dylan Sprouse (After 2, Zack e Cody al Grand Hotel) come voce del misterioso Yozora, Christopher Lloyd (Insospettabili sospetti, Sin City: Una donna per cui uccidere, Ritorno al futuro) come voce del malvagio maestro Xehanort, Bret Iwan (La casa di Topolino, Topolino e gli amici del rally) come voce di Topolino, Jesse McCartney (Beautiful Soul, Alvin and the Chipmunks) come voce di Ventus e Alyson Stoner (Step Up: All In, Camp Rock) come voce di Kairi e Xion.

Nel DLC i giocatori possono anche affrontare 13 battaglie boss nell’episodio Limitcut e una battaglia boss nell’episodio segreto, divertirsi con la nuova modalità Foto-saluto, provare la funzionalità di Presentazione e scegliere una nuova modalità “Menu Premium”, che include vari livelli di difficoltà e sfide.

Il DLC Kingdom Hearts 3 Re Mind è ora disponibile per Xbox One e PlayStation 4. I giocatori potranno anche divertirsi con il resto della saga di Kingdom Hearts, inclusi KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX e KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue, ora disponibili per Xbox One, tra cui Xbox One X.