OVERPASS è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

Nacon e Zordix Racing hanno confezionato il trailer di lancio di OVERPASS per celebrarne la pubblicazione su PC e console.

In questo gioco di corse off-road ogni specifico aspetto tecnico di ciascun veicolo dovrà essere preso in considerazione sui vari tracciati: selezionare il mezzo corretto tra i 25 quad e buggie presenti in game, tutti dei principali marchi del settore (Arctic Cat, Yamaha, Polaris e Suzuki), così come utilizzare correttamente il differenziale, senza dimenticare la scelta tra le 2 e le 4 ruote motrici, sarà decisivo per arrivare alla vittoria. Inoltre, OVERPASS mette a disposizione diverse modalità di gioco: nella modalità Carriera ci si potrà cimentare in una stagione professionistica sviluppando la propria reputazione, facendo accordi con gli sponsor e provando naturalmente a vincere le competizioni. Nella modalità Multiplayer online, si potrà dimostrare il proprio valore in gare online fino a 8 giocatori. Saranno poi presenti modalità come la Gara Veloce, il Local play (in split screen oppure hotseat), e tante altre.

Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione vergata da Stefano Calzati. Vi ricordiamo che OVERPASS è disponibile su PC (in esclusiva su Epic Games Store), PS4 e Xbox One. La versione per Nintendo Switch verrà pubblicata il 12 marzo.