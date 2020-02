Scomparso Kazuhisa Hashimoto, il creatore del Konami Code

Il creatore di uno dei codici di videogiochi più famosi di sempre, il Konami Code, è purtroppo scomparso: a dare notizia della morte di Kazuhisa Hashimoto è stata direttamente la compagnia giapponese con un messaggio diffuso via Twitter.

Hashimoto introdusse per la prima volta la sequenza di comandi in Gradius per NES, classe 1986, sbloccando così la possibilità di potenziare completamente la nave. Si trattava di un escamotage utilizzato durante lo sviluppo per testare accuratamente i livelli più avanzati, poi rimasto nel codice finale del gioco a uso e consumo degli utenti. La celebre sequenza di tasti venne poi impiegata in altri giochi targati Konami, diventando gradualmente un vero e proprio fenomeno di culto tanto che in molti videogiochi si trovano easter-egg riferiti proprio al Konami Code.

Kazuhisa Hishimoto ci lascia all’età di 61 anni.

We are saddened to hear about the passing of Kazuhisa Hashimoto, a deeply talented producer who first introduced the world to the "Konami Code".

Our thoughts are with Hashimoto-san's family and friends at this time. Rest In Peace. pic.twitter.com/vQijEQ8lU2

— Konami (@Konami) February 26, 2020