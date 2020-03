Valorant si mostra in un primo video di gameplay

Dopo aver sollevato il velo di mistero che avvolgeva Project A, ora denominato ufficialmente Valorant, Riot Games ha diffuso un primo video di gameplay di questo nuovo FPS competitivo online.

In Valorant due squadre da cinque giocatori si sfideranno per ottenere la vittoria sfruttando le capacità specifiche dei diversi personaggi che faranno parte del roster. Segnaliamo che il filmato che trovate qui in alto è stato realizzato registrando un test interno al team di sviluppo.

In caso vogliate saperne di più, qui trovate la nostra recentissima anteprima di Valorant.