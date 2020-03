Final Fantasy 7 Remake: disponibile la demo su PS4

In attesa della pubblicazione di Final Fantasy 7 Remake prevista per il prossimo 10 aprile, Square Enix ha reso disponibile una demo per PS4 scaricabile liberamente da tutti gli interessati.

Questa versione dimostrativa permetterà di provare la prima sequenza di gioco, dunque il celebre attentato al Reattore 1; inoltre, chi scaricherà la demo prima dell’11 maggio 2020, riceverà anche un tema esclusivo per PS4 appena il gioco uscirà il prossimo mese.

In caso la demo di Final Fantasy 7 Remake non vi basti e vogliate saperne di più, proprio oggi abbiamo pubblicato una nuova anteprima vergata dal nostro Stefano Calzati.